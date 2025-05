Najgorsza jest mentalność ludzi, którzy nie przyjmują do wiadomości tego, że jak coś kupisz to jest to twoją odpowiedzialnością odpowiednio to zagospodarować. Jest to zauważalne na wielu polach:

1. Panie a gdzie ja mam parkować?

2. Panie a gdzie mój pies ma srać?

3. Panie a gdzie mam jeździć quadem sradem czy innym gównem/ driftować / czy inne chuje muje.



Odpowiadam wam: W DUPIE! Kupiłeś to jest to Twój problem.