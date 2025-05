W USA o kwestii żywności i jej składu to chyba można gadać i dywagować miesiącami. To, jakie rodzaje i ilości substancji potencjalnie szkodliwych trafiają do jedzenia, jest kompletnie abstrakcyjne. Odnoszę wrażenie że to ich FDA jest najbardziej skorumpowaną instytucją na świecie, pozwalającą na sypanie syfu do ich jedzenia.