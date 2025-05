Super, ale można wziąć dowolną w Polsce małą wiochę, pokazać i wyjdzie dokładnie to samo.



Wystarczy odpalić sobie pierwszy lepszy serial np. Chłopaki do wzięcia.



Unia nam dużo dała, ale nie za darmo, nie za nic. To tak jakby żyć w biedzie i nagle bierzesz kredyt 1mln i żyjesz jak pączek w maśle ale jak przychodzi do spłaty to nagle "o kurde".



Z unii w obecnym kształcie trzeba jak najszybciej uciekać. A Pokaż całość