Trzeba rozdzielic "rachunek maklerski" osoby ktora wklada tam powazne pieniadze od mirka wkladajacego kilka zlotych. Xtb ma o niebo lepsze gui, ma wiecej instrumentow finansowych, ma duzo wiecej funcji i te ktore tam sa dzialaja lepiej niz w mbanku.

Ale przenioslem sie z xtb do mbanku. Co zatem zdecydowalo? Xtb jest na ksiazce b (nie wierzcie w glupoty o mixie a i b) a bank jak to bank nie jest market makerem Pokaż całość