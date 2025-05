Ja się zastanawiam czemu takie wycieki to jednak pojedyncze przypadki. Przecież to nie wąska grupka z CKE drukuje, pakuje i przenosi te arkusze. Tam w tym procesie uczestniczy sporo osób, które dosłownie widzą te arkusze i pytania. Plus jestem przekonany, że w jakiś pipidówkach jest zmowa milczenia i wcześniej łamie się przecięć, żeby dobrać się do matur bo np. syn sołtysa podchodzi do matury i chłopak na zachętę musi mieć dobry wynik.