Nie znają toksyczności wytworzonego indywiduum, ale już wiedzą, że wyprze bardziej toksyczne. Pytanie ile okaże się bardziej toksyczne. To, że w komórkach nie jest szkodliwy, nie znaczy, że w dużej ilości wprowadzony z zewnątrz też taki będzie. Wiem, że to straszliwe uproszczenie, ale woda jest kluczowa dla życia, chyba, że wprowadzi się jej większą ilość do płuc.