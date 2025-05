Wzrost udziału OZE w systemie energetycznym może prowadzić do zmniejszenia inercji systemu. Inercja systemu to zdolność systemu do utrzymania stabilności częstotliwości i napięcia po wystąpieniu zaburzeń, np. nagłych zmian w produkcji lub zużyciu energii. OZE, zwłaszcza wiatrowe i fotowoltaiczne, mają mniejszą inercję niż tradycyjne elektrownie, co oznacza, że mogą mieć trudności z utrzymaniem stabilności systemu w przypadku nagłych zdarzeń.