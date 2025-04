"Obrońca twierdził, że mimo stanu nietrzeźwości, oskarżona poruszała się prawidłowo, a więc nie naraziła syna na niebezpieczeństwo. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do tak kontrowersyjnego stanowiska obrońców i złagodził wyrok" źródło

Pokaż całość

W artykule brak kluczowych danych, bo z opisu wynika, że jechała prawidłowo, więc gdyby nie kontrola to problemu by nie było, sąd powinien to uwzględnić tak jak u żony pewnego polityka z PKW Pana Kalisza:Druga sprawa nie wiem po