Jest to możliwe, jeśli ktoś sobie np. z przeglądarki TORa plusuje przełączając się za każdym razem na nową tożsamość. Tylko komu by się chciało tyle siedzieć, rozumiem 40-50 razy zaplusować ale 1800 to już może jakiś znajomek napisał im skrypt, który robi to automatycznie, ale to tak tylko gdybam.