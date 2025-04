Nie szanuje polaków dlatego że ludzie których dopuszczono do władzy to ich odzwierciedlenia, dlatego naród przymyka oko na wszelakie skandale, bagatelizowanie obowiązków czy sprzeniewierzanie funduszy bo sami by to robili na ich miejscu, w tym kraju nigdy nie będzie odpowiedniego kandydata nawet do zarządzania szaletu miejskiego a co dopiero kierowanie krajem.



Wklejam bo kolega ma 100% racji