Widzę, że legenda marszałka co Polskę uratował, wskrzesił jest żywa niedługo sto lat. Warto się kiedyś rozliczyć z historią i powiedzieć kto za co odpowiadał a nie powielać propagandę sanacji bo niektórzy politycy widzą tam swoje korzenie a może nawet swoja wizję przyszłości. Rozwadowski jeden z wybitniejszych strategów i nie zapominajmy, że to on zaplanował "cud nad wisłą" a marszałek złożył wtedy papiery i wyjechał z Warszawy...także ten.