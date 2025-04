Zaraz sie tu znęca pro niemieckie glupki i zaczną tłumaczyć ze czarne to białe.

Pytanie do uśmiechniętych wyborców pro niemieckiego premiera ile razy trzeba wam napluć w twarz żebyście zaczęli sobie zadawać pytania? Ile prąd ma kosztować 5pln/kWh to dobra cena? Kiedy wy zrozumiecie ze Niemiec to nie jest przyjaciel i naszym kosztem chce się pozycjonować na świecie. Nie mam złudzeń wiem ze dopiero wtedy jak się wszystko zacznie sypać, stracimy szanse Pokaż całość