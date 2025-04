Myślę, że problem jest tutaj z nazywaniem manewrów, które miały miejsce w trakcie kolizji. Tutaj z ciężarówką to kwestia nieprawidłowej zmiany pasa ruchu przez ciężarówkę - kierowca ciężarówki przecinając powierzchnie wyłączone z ruchu tak właściwie to zmieniał pas ruchu. Podobnie jest z potrąceniami rowerzystów na przejściach dla pieszych (tych bez przejazdu rowerowego) - z perspektywy rowerzysty to tak naprawdę manewr włączania się do ruchu - wyjeżdża z chodnika na jezdnię. Generalnie analiza Pokaż całość