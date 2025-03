Willkommensschüler to uczniowie, którzy uczęszczają do specjalnych klas nazywanych Willkommensklassen. Te klasy są przeznaczone dla nowo przybyłych do Niemiec dzieci i młodzieży, które nie posiadają wystarczających umiejętności językowych w języku niemieckim. Celem tych klas jest pomoc uczniom w osiągnięciu poziomu językowego i kompetencji niezbędnych do samodzielnego uczenia się w regularnych klasach. Uczniowie uczęszczają do tych klas przez okres od 1 do 2 lat. link