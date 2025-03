Choroba neuropejska

Nie zdziwił bym się gdyby to ultrakonserwatywny zwolennik kompromitacji albo jakiego AFD czy ksiądz, wyleciał pohasać na Phuket i przywlókł.Wszak to niemal prawidłowość, że im ktoś bardziej konserwatywny, tym większa szansa, że go wcześniej czy później przyłapią w gajowskim domu publicznym.