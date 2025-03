Polacy policjanci to najwięksi lenie w Europie. Poziom ich służby jest na poziomie Indii czy innego Bangladeszu. Jak nie masz wpływów, znajomości czy pieniędzy to oleją cię ciepłym moczem.



Przypominam tylko że ojciec poszukujący zaginionego syna znalazł 6 innych ciał w rzece i nic. Policja potrafiła uznać znalezione ciało znalezione na dnie jeziora z nogami zatopionymi w wiedzę z betonem za s---------o.



Dzisiejsza policja to (jak dawniej w Niemczech czy Rosji) siłowa Pokaż całość