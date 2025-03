Prokuratura odnalazła w telefonie Dody rozmowy piosenkarki z jej ówczesnym mężem. Nagrania pochodzą z początku 2021 i będą przed sądem niezbitym dowodem na to, że Emil S. tym, razem wyprowadził prawie 3 miliony złotych z maltańskiej spółki do Polski za które kupił dwa lokale użytkowe we Wrocławiu.