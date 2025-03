Nie ogarniam, jak się walniesz w zeznaniu PIT o złotówkę to skarbówka leci z pismami aż furczy. Jeśli podmiot B chce dostać zwrot VAT za usługę, którą świadczył A to przecież ten podatek powinien kiedyś wylądować na koncie do płacenia VAT a skoro tam było pusto, bo nikt podatków nie płacił to skąd tam pieniądze były? Ciężko uwierzyć, że w tym procederze nie uczestniczą pracownicy US.