Viktor Orban zapowiedział ręczne sterowanie cenami.

No, to teraz już z górki.Bezpośrednia ingerencja państwa w ceny produktów to prosty przepis na katastrofę. Wiadomo to od dawna, a modelowo pokazali choćby bolszewicy po przewrocie. Najpierw nadrukowali rubli bo nie potrafili zarabiać pieniędzy. Gdy inflację wywaliło w kosmos (i ceny też), wprowadzili obowiązek sprzedaży żywności przez chłopów po ustalonych cenach. Oczywiście chłopi nie chcieli zasuwać przy uprawach po to, żeby sprzedać plony za