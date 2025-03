Abstrachując od tych MLMowców, bo na to to się tylko dzieci łapią... Potem małolaci przychodzą do roboty w wieku 20-25 lat i chcą na start 10k, bo jak nie to on nie będzie robił. Cały dzień przepalanie sobie receptorów dopaminowych tiktokerami z wysp Kanaryjskich i jełopami z FAME MMA co rozbijają Ferrari robi swoje. Jak się nie uda takiemu małolatowi osiągnąć tego samego to łapie depresje i siedzi w domu na benzodiazepinach Pokaż całość