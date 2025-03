Egipt - Aleksandria nad morzem Śródziemnym to duże, ale rzadko odwiedzane przez turystów miasto. My wpadliśmy tu, by zobaczyć najstarszą sieć tramwajową w Afryce (i jedyną w kraju), obsługiwaną częściowo przez stare, niemieckie wagony. To trochę inny Egipt niż ten, znany z All Inclusive.