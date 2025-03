Mnie zawsze śmieszyło że ta scena z tą nieletnią dziewczyną z "Psów" (Agnieszka Jaskółka) była dla ludzi kontrowersyjna, ale ona tak naprawdę NIC nie pokazała. Porównajcie do tego co pokazała 16 letnia Agnieszka Włodarczyk w Sarze. Tam to faktycznie można było uznać za kontrowersyjne, ale kiedyś ludzie nie mieli takiego świra na punkcie nagości nieletnich jak obecnie.