Jaki jest sens takich uczelni gdy do Katowic/Gliwic jest max 1h pociągiem? Coraz mniej ludzi za to rozdrabiamy się na jakieś uczelnie na których jest dokładnie to samo co na pozostałych? Jak już mała to kształcąca i prowadząca badania w konkretnej niszy niedostępnej kilkunastu/kilkudziesięciu innych placówkach typu Uniwerek Morski w Gdyni.