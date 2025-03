Ostatnio rozdałem jakieś części komputerowe, bo chciałem się chociaż trochę odwdzięczyć za pomoc.



Teraz udało mam do oddania konta z opłaconą subskrypcją XBOX GAMEPASS ULTIMATE.

Też chcę je oddać gdyż nie są mi potrzebne.

Jedno będzie dla osoby plusującej i jest ono opłacone do 5.08.2025

Drugie dla osoby która prześle mi potwierdzenie wpłaty na zrzutkę, to konto jest opłacone do 27.11.2026