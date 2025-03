Mówił żonie, że Auschwitz to był pryszcz w porównaniu do tego co komuchy z nim robili w areszcie. Po tym co ten naród wycierpiał przez lewaków to powinni być zbanowani, ale o czym ja mówię kiedy premier naszego kraju dziękował za wyzwolenie czerwono armistom. I to z wykształcenia historyk jest... Super wyzwolenie bulwo!