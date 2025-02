Nie wyeksportuje tego z wielu względów, wprost mówi że tam są ceny zbiorów lepsze więc serio chce się zamykać na ten rynek - dziwne ale może liczy na to że serio ten popyt wystarczy a on wszelkie koszty dobrze wyskaluje, osiągnie wyższe plony niż inni tam. Wg mnie na takich rynkach to wyścig do dna (jak w Polsce) i obawiałbym się.



Mój wujek był profesorem biochemii i prowadził badania uprawy różnych roślin Pokaż całość