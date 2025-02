Jest to klasyka kina, przykładowo Sexmisja była emitowana nawet u nas i pamiętam te specyficzne poczucie humoru nawiązujące do dawnych lat. Pewnie podobnie macie oglądając nasze Slunce seno. O takich filmach które wpłynęły na historię kina jednak warto zwracać uwagę. Nie każdemu przypadły do gustu, aktorzy może nie są dzisiaj przykładem, ale same filmy zmieniły kinematografii