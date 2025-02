Jeżeli mogę coś zasugerować to zastąpiłbym pieprz cytrynowy bazylią i czosnkiem. Sól plus te dwa dodatki IMO świetnie się z pstrągiem komponują. Pieprz cytrynowy lepiej wchodzi np. z dorszem. Do tego tymianek na warzywach wchodzi w doskonałą harmonię z bazylią i czosnkiem na rybie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )