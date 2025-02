Rosyjskie wojska coraz częściej są zmuszone do korzystania ze zwierząt jucznych do transportu sprzętu wojskowego. Nowe wideo potwierdza wcześniejsze doniesienia o wykorzystywaniu osłów do przenoszenia zapasów, w tym amunicji. Eksperci wskazują, że armia Putina zmuszona jest do takich działań ze względu na problemy całego węzła logistycznego.



3 DNI MORDO...