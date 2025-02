Spokojnie moi drodzy. Nic się nie dzieje. Jeśli ktoś jest w dupie to ruskie i hamburgery. Hamburgery głosowały na klauna, to będą mieli cyrk. Europa sobie poradzi. Co my mamy? Dwa narody, Finlandię i Polskę, które mają w pamięci genetycznej sztukę zabijania Rosjan tysiącami ,Francję, najbardziej bitny, wbrew przesądom, i niezależny europejski naród. I Ukraińców którzy k---a nie popuszczą kacapii przez następne dwa pokolenia. I Zeleński to wie, i Europa to wie. Pokaż całość