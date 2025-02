Dajta spokój z tym Owsiakiem. Od początku koszty są uspołecznione, a śmietanka leci tam gdzie ma lecieć.

Gdyby to wszystko policzyć i odjąć od tych dwóch miliardów co zebrał przez ponad 30 lat to wynik byłby jeszcze bardziej żałosny.

Naród podzielony, rzuca się sobie do gardeł, a ci co na tym zarabiają się tylko śmieją z tego. Więcej szkody niż pożytku z takich fundacji.

Fundacja pomagająca ma sens jak jakiś bogacz chce Pokaż całość