był wydawcą i dyrektorem generalnym The Jerusalem Post.

͡

°

͡

°

͜

ʖ

͡

°

͜

ʖ

͡

°

ʖ

͡

°

͡

°

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Pokaż całość

No to szykujmy kamienice, bo będzie inba o mienie bezspadkowe () ciekawe czy konfopisowcy wyrzucą wtedy swoje maga czapeczki w ramach my friendship with trump has ended () czy może niczym dzban patryk jaki zaczną