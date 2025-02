Wygląda jakby to auto celowo było pocięte tak równo. Przecież złożyło się jak puzzle. To nie jest ulep z kilku tylko jedno rozczłonkowane i z powrotem złożone. Mogę się domyślać, że to optymalizacja transportu. Bez powietrza w kabinie zapewne wchodzi tego złomu dużo więcej do jednego kontenera.