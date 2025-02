Zapewne wykopki znów będą ględzić, że poczta polska jest do likwidacji, bo słabo nadaje się do tego, aby doręczyć im zamówioną paczkę z internetu, a jak wiadomo to jedyny rodzaj usług pocztowych jaki istnieje, więc przypominam:

1. 1/5 emerytów w Polsce dostaje emeryturę w gotówce od listonosza, to jest ok. 1,2 miliona ludzi według danych ZUS z 2024.

2. Listów doręczanych przez PP jest nadal około 800 milionów rocznie. Listów, nie paczek. Pokaż całość