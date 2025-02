No tak, ale najważniejsza sprawa czyli nakłonienia samorządów z gminy Łączna i Masłów do wyrażenia zgody na powiększenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego o dodatkowe cenne przyrodniczo 342 hektary się nie udała. To są dużo cenniejsze obszary nic ten osławiony hektar misjonarzy na Łyścu. Co za chore mamy w Polsce prawo, że proste cepy samorządowcy decydują o tak istotnych kwestiach przyrodniczych bez potrzeby podania jakiegokolwiek uzasadnienie merytorycznego. Nie bo nie i koniec.