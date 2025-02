Activision nie wyciągnie konsekwencji wobec pracownika, który nawoływał do zabijania zwolenników Trumpa. "Kill your local MAGA". Wyobrażacie sobie, jaka byłaby reakcja gdyby wzywał do zabijania transwestytów? Acti otwarcie wystąpiło przeciw Trumpowi i zapowiedziało dalsze wspieranie DEI.