Haak ma opinie kolesia który wykupuje kursy i nigdy się na nich nie stawia, a diagnozy stawia na podstawie tego co wyczyta w podręczniku kupionego przez bogatego tatę. Bananowe dziecko, psycholog tiktokowy i to wszystko.



Aha. To jest koleś który sam stawia zwolnienia dla pokemonów kiedy go ładnie poproszą. Parę znajomych z Poznania ze środowiska terapeutów go zna i nie może go brać na poważnie.