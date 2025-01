On nie rozumie za co płaci...



Po 1 - Na taryfie C11 (firmowej) płaci za energię bierną kakieś 6-7zł za kw mocy przyłączeniowej miesięcznie.

Jeżeli ma instalację 30kw (tak powiedział) to moc przyłączeniowa musi być wyższa na przykład 40 czy 50kw

Przy 40 kw płaci co miesiąc 40x7=280zł miesięcznie.

Przy rozliczeniu co 2 miesiące daje to 560zł Pokaż całość