Trump chce ujawnienia wszelkich programów DEI pod groźbą kary.

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Chce przejrzystości w wydawaniu publicznych pieniędzy? A to nazista wściekły (Wstrzymał masę programów do czasu wyjaśnienia, czy to nie są przekręty. No k--wa straszne.