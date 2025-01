Czy ktoś inteligętny odpowie mi w końcu, dlaczego Donald Tusk nie zacznie mówić po niemiecku do swoich wyborców? Ci, którzy na niego głosowali i jeszcze nie znają języka faszystowskiego to niech zaczną się uczyć.

Pracuj szybciej – Arbeite schneller!

Nie leń się, tylko pracuj – Faul nicht rum, sondern arbeite!

Pracuj, to damy jeść – Arbeite, dann bekommst du Essen.

Pracuj, bo będą rózgi – Arbeite, sonst gibt es Schläge.

