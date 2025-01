Przyjaciółka mojej lubej mieszka w Szwajcarii, jak co roku przylatują do Polski na okres świąteczno-noworoczny.

Co roku mają opracowany cały plan usług typu fryzjer, lekarz, mechanik samochodowy jacyś inni specjaliści.

W tym roku uznali że to nie ma wielkiego sensu bo ceny usług w Polsce niemalże dogoniły ich tyle że oni zarabiają 4 x tyle co My. Kto się w dziejących czasach buduje,remontuje czy potrzebuje fachowca ten w cyrku się nie śmieje