Ale tak szczerze to ta konkretna piosenka to słabizna straszna.

Grubas sprytnie sobie to zaplanował, wiedział że jak zrobi coś chociaż na 30% to będzie miał niezerowe szanse że tam pojedzie a tam czekało by go to czego najbardziej boi się na świecie : praca.

Odwalił jakiś syf na szybko a teraz udaje że jest oburzony.