- klimatyzm - bojcie sie bojcie - dajcie wiecej kasy "zielonym" to bedzie dobrze

- ruskie - bojcie sie bojcie - dajcie wiecej kasy amerykanskiej zbrojeniowce to bedzie dobrze

- covidioza - bojcie sie bojcie - dajcie wiecej kasy bigpharma to bedzie dobrze

Mogli by sie zdecydowac, czy ta Rosja to pada gospodarczo i miliatarnie na ryj jak to glosza, czy zaraz rzuci sie na NATO.



