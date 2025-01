Kompromitacja to jedno ale dla mnie jednak najbardziej smutne jest to że premier i prezydent którzy reprezentują dwie strony politycznego sporu który od dwudziestu lat dzieli Polskę doszli do ponadpartyjnego porozumienia dopiero w sprawie ochrony potencjalnych zbrodniarzy wojennych. ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )