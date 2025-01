Gleby sie wyjaławiania przez monouprawy. Kazdego roku plon jest gorszej jakosci a za ok 20 lat znaczna ilosc takich ziem nie bedzie nadawala sie do uprawy niczego sensownego = w krajach 1 swiata bardzo szybko wzrost cen a kraje 3 swiata czeka kleska zywieniowa.



To nie jest zadna tajemnica, ale osoby, ktore to badaja nie sa dopuszczane do mainstreamu, bo kapitalizm nie pozwala siac paniki wsrod niewolnikow.



Jak do tego dolozyc ekstremalne Pokaż całość