Przez chwilę myślałem, że naprawdę chce się rozliczyć z przeszłością. A tymczasem on wymyślił kolejną alternatywną wersję wydarzeń. W tym wydaniu było tak: on na własne potrzeby spisywał wydarzenia i opisywał kolegów z konspiracji. Po kiego grzyba to spisywał, to nie wiadomo, może miał w planach wydanie pamiętnika po upadku komuny. Chuk wie.

W każdym razie SB co raz robiła rewizję i znajdowała te jego notatki i wklejała do jego teczki twierdząc, Pokaż całość