Jak ktoś poważny wyobraża sobie że ktoś wyniósł z kasy 9 milionów?

To jest w 100 pln 50 kilogramów a poukładane jeden na drugim ponad 10m.

Wynoszenie tego to problem logistyczny. I to z instytucji która nie tylko powinna takim rzeczą przeciwdziałać ale ludziom wchodzącym i wychodzącym do d..y zaglądać by własnie czegoś nie wnieśli lub nie wynieśli.

Kolejna sprawa to kwestie księgowe po pierwsze w kasie musiało by być tyle hajsu Pokaż całość