Problem z polskimi wynalazcami i generalnie z polską mentalnością jest taki, że nawet jeżeli mamy tęgie łby, które coś wynajdą - to nie potrafią tego skomercjalizować, wprowadzić w cywilizację masowo. My wynajdujemy, a inni z tego robią biznes - i to ci drudzy tak na prawdę się liczą. To nas, słowian, właśnie różni od zachodnich czy żydów, i dlatego zawsze byliśmy słabo rozwinięci. Nie umiemy "przeprowadzić" wynalazku od jego narodzin do czegoś Pokaż całość