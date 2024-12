Trochę liczb do głośnego tematu o narodzeniach w polsce.

Przez 2 lata, zmarło ~230k ludzi - różnica między urodzeniami a zgonami.

to tak jakby w 2 lata wymarła cała gdynia lub częstowchowa albo 3/4 katowic.

A teraz w skali 10 lat, do tych 230k dodajmy 715k daje 945tys. ludzi, to tak jakby znikli ludzie w poznaniu i gdańsku (łącznie licząc) albo połowa warszawy.

A mieszkań jak brakowało 10 lat temu 2mln tak dalej brakuje tyle samo xDDDD

