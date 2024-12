Tak czytam te komentarze to jestem w szoku ile ludzi (botów, troli?) pisze ze te kwoty są tak małe że szkoda zachodu. Kuźwa! Człowieku, nawet jakby ukradł 5zl to to ukradł! To nie były jego pieniądze i kropka. Kradzież to kradzież. 5zl czy 5 milionów. Co jest nie tak z wami? Będziemy dawać przyzwolenie że im większa firma to można więcej kraść bezkarnie?